Дюбуа проведет следующий бой против Чисоры, по решению IBF

Дерек Чисора (слева) Фото: globallookpress.com
По предварительным данным, их встреча должна будет состояться летом. Напомним, что Чисора в последнем поединке сенсационно одолел Отто Валлина единогласным решением судей.
До этого британец аналогичным образом победил бывшего временного чемпиона WBO Джо Джойса. Дюбуа в сентябре прошлого года отправил в нокаут в пятом раунде Энтони Джошуа.
В феврале «Динамит» должен был драться против Джозефа Паркера на турнире в Саудовской Аравии, однако получил травму и снялся с поединка.