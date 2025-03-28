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    Дюбуа проведет следующий бой против Чисоры, по решению IBF

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Джо Джойс
    22 апреля IBF официально объявит поединок Дерека Чисоры за титул чемпиона мира по боксу в тяжелом дивизионе против обладателя пояса Даниэля Дюбуа.

    Дерек Чисора (слева)
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    Дерек Чисора (слева)

    По предварительным данным, их встреча должна будет состояться летом. Напомним, что Чисора в последнем поединке сенсационно одолел Отто Валлина единогласным решением судей.

    До этого британец аналогичным образом победил бывшего временного чемпиона WBO Джо Джойса. Дюбуа в сентябре прошлого года отправил в нокаут в пятом раунде Энтони Джошуа.

    В феврале «Динамит» должен был драться против Джозефа Паркера на турнире в Саудовской Аравии, однако получил травму и снялся с поединка.

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