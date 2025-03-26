Блахович считает, что его засудили в бою с Олбергом

Бывший чемпион полутяжелого веса UFC высказался о спорном судейском решении в бою сна прошедшем турнире в Лондоне.

«Как оказалось, количество и качество акцентированных ударов не соответствуют реальному значению. Я оставлю этот вердикт для обсуждения. То, что произошло на трибунах после объявления, и то, что происходит в интернете прямо сейчас, говорит о многом, и я это ценю, но вердикт уже вынесен, и, к сожалению, он останется в моем послужном списке. Мы продолжаем двигаться вперед, стремимся к большему. Ваша поддержка была огромной, и я надолго запомню этот момент»

Блахович проиграл Олбергу единогласным решением судей несмотря на то, что нанес сопернику больше акцентированных ударов и прессинговал его на протяжении большей части встречи.