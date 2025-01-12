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    Богдан Гуськов получил нового соперника на UFC 311

    Бои ММА UFC Сборная России Богдан Гуськов
    Российский боец Богдан Гуськов получил нового оппонента на грядущем турнире UFC 311. Изначально он должен был драться против представителя топ-10 полутяжелого дивизиона Джонни Уокера.

    Богдан Гуськов
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    Богдан Гуськов

    На днях бразилец снялся с поединка из-за травмы, полученной в тренировочным лагере. Заменить его на коротком уведомлении согласился дебютант UFC Билли Элекана.

    Американец в своей карьере одержал 8 побед, 4 из которых были достигнуты нокаутом, и потерпел одно поражение. Гуськов на сегодняшний день входит в топ-15 полутяжеловесов и занимает 13-ю строчку.

    Два предыдущих поединка в UFC россиянин выиграл нокаутами. В последнем из них Богдан финишировал во втором раунде Райана Спэнна.

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