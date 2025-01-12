Богдан Гуськов получил нового соперника на UFC 311

Российский боецполучил нового оппонента на грядущем турнире UFC 311. Изначально он должен был драться против представителя топ-10 полутяжелого дивизиона

На днях бразилец снялся с поединка из-за травмы, полученной в тренировочным лагере. Заменить его на коротком уведомлении согласился дебютант UFC Билли Элекана.

Американец в своей карьере одержал 8 побед, 4 из которых были достигнуты нокаутом, и потерпел одно поражение. Гуськов на сегодняшний день входит в топ-15 полутяжеловесов и занимает 13-ю строчку.

Два предыдущих поединка в UFC россиянин выиграл нокаутами. В последнем из них Богдан финишировал во втором раунде Райана Спэнна.