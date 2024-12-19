Махачева: У Царукяна всегда были проблемы в боях с хорошими борцами

Чемпион UFC в легком весе назвал слабые стороны своего грядущего оппонентав преддверии реванша.

«Конечно, он улучшил свои навыки, у него больше опыта, но навыки те же. Он победил всех парней, потому что у них нет навыков борьбы, но, когда у кого-то есть хорошие навыки борьбы, у него всегда возникают проблемы. С Матеушем Гамротом, со мной, и так будет снова в нашем реванше. У него хорошие навыки борьбы, но, если кто-то умело защищается от его тейкдаунов, у Армана возникают проблемы»

Арман занимает первую строчку в рейтинге легкого веса. К реваншу с Махачевым на UFC 311 он подходит после победы раздельным решением судей над Чарльзом Оливейрой.