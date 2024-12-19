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    Махачева: У Царукяна всегда были проблемы в боях с хорошими борцами

    Бои ММА UFC Сборная России Чарльз Оливейра Ислам Махачев Арман Царукян Матеуш Гамрот
    Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев назвал слабые стороны своего грядущего оппонента Армана Царукяна в преддверии реванша.

    Ислам Махачев
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    Ислам Махачев

    «Конечно, он улучшил свои навыки, у него больше опыта, но навыки те же. Он победил всех парней, потому что у них нет навыков борьбы, но, когда у кого-то есть хорошие навыки борьбы, у него всегда возникают проблемы. С Матеушем Гамротом, со мной, и так будет снова в нашем реванше. У него хорошие навыки борьбы, но, если кто-то умело защищается от его тейкдаунов, у Армана возникают проблемы»

    Арман занимает первую строчку в рейтинге легкого веса. К реваншу с Махачевым на UFC 311 он подходит после победы раздельным решением судей над Чарльзом Оливейрой.

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