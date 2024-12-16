Майкл Джонс хочет провести реванш с Джастином Гейджи

Ветеран UFC, бывший представитель топ-10 легкого дивизиона, бросил вызов на ответный поединок.

«Бой против Джастина Гейджи — это то, чего я хочу. Я думаю, что всем бы хотелось увидеть реванш между Гейджи и Джонсоном. Я дал ему эту возможность, когда он перешел в UFC из WSOF, когда никто другой не хотел сражаться с ним, так что я думаю, что он должен дать мне реванш. Нам нужно провести второй бой»

Первый бой Гейджи выиграл у Джонсона во втором раунде нокаутом в 2017 году. Ныне Майкл вне топ-15 легкого веса UFC, при этом идет на серии из двух побед кряду.

В последнем поединке 38-летний американец на прошедшем турнире в Тампе нокаутировал Оттмана Айзатара.