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    Майкл Джонс хочет провести реванш с Джастином Гейджи

    Бои ММА UFC Джастин Гейджи
    Ветеран UFC Майкл Джонсон, бывший представитель топ-10 легкого дивизиона, бросил вызов Джастину Гейджи на ответный поединок.

    Джастин Гейджи (справа)
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    Джастин Гейджи (справа)

    «Бой против Джастина Гейджи — это то, чего я хочу. Я думаю, что всем бы хотелось увидеть реванш между Гейджи и Джонсоном. Я дал ему эту возможность, когда он перешел в UFC из WSOF, когда никто другой не хотел сражаться с ним, так что я думаю, что он должен дать мне реванш. Нам нужно провести второй бой»

    Первый бой Гейджи выиграл у Джонсона во втором раунде нокаутом в 2017 году. Ныне Майкл вне топ-15 легкого веса UFC, при этом идет на серии из двух побед кряду.

    В последнем поединке 38-летний американец на прошедшем турнире в Тампе нокаутировал Оттмана Айзатара.

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