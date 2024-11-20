Усман считает, что у Гэрри нет шансов в бою с Рахмоновым

Бывший чемпион UFC в полусреднем весевидитбольшим фаворитом в поединке сна 310-м номерном турнире в декабре.

«Мы склонны слишком сильно переживать из-за поединков с участием Иэна Гарри, и они не всегда получаются такими, как мы думаем. Я честен. Иэн Гарри — парень, который любит пространство. Он любит, чтобы все выглядело красиво. Он любит придумывать комбинации и двигаться.

Но такой парень, как Шавкат, любит искать момент для финиша и уничтожать. Шавкат выйдет вперед и станет прессинговать. Он будет уничтожать соперника, как он всегда делает, а Иэн Гарри будет перемещаться, чтобы создать себе пространство и попытаться найти хорошие удары. Итак, на бумаге это хороший бой. Но я не знаю, как он будет выглядеть в день боя.

Это интригующий бой, потому что у него есть небольшая предыстория. Так что я думаю, по мере его приближения, враждебность между ними будет нарастать, но я не удивлюсь, если это будет не самый захватывающий поединок, который мы когда-либо видели», — считает Усман.