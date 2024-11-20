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    Усман считает, что у Гэрри нет шансов в бою с Рахмоновым

    Бои ММА UFC Камару Усман Шавкат Рахмонов Иэн Гарри
    Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман видит Шавката Рахмонова большим фаворитом в поединке с Иэном Гэрри на 310-м номерном турнире в декабре.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    «Мы склонны слишком сильно переживать из-за поединков с участием Иэна Гарри, и они не всегда получаются такими, как мы думаем. Я честен. Иэн Гарри — парень, который любит пространство. Он любит, чтобы все выглядело красиво. Он любит придумывать комбинации и двигаться.

    Но такой парень, как Шавкат, любит искать момент для финиша и уничтожать. Шавкат выйдет вперед и станет прессинговать. Он будет уничтожать соперника, как он всегда делает, а Иэн Гарри будет перемещаться, чтобы создать себе пространство и попытаться найти хорошие удары. Итак, на бумаге это хороший бой. Но я не знаю, как он будет выглядеть в день боя.

    Это интригующий бой, потому что у него есть небольшая предыстория. Так что я думаю, по мере его приближения, враждебность между ними будет нарастать, но я не удивлюсь, если это будет не самый захватывающий поединок, который мы когда-либо видели», — считает Усман.

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