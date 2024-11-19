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    Доминик Круз хочет провести последний бой в карьере в 2025 году

    Бои ММА UFC Марлон Вера
    Экс-обладатель титула UFC в легчайшей весовой категории Доминик Круз хочет подраться в 2025 году в последний раз и завершить карьеру.

    Доминик Круз
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    Доминик Круз

    «Я скажу вам, что, у меня есть последний бой, я хочу в последний раз потанцевать в октагоне. Просто выйти в клетку и повеселиться, драться до победного и показать, на что я способен. Я готов снова пройти через огонь, было бы приятно выступить. Есть несколько парней, которые выглядят очень интересными соперниками для меня. Весь легчайший дивизион укомплектован, так что быть частью этого дивизиона — невероятное ощущение. Возможно, в начале следующего года все наладится и встанет на свои места, и я проведу бой»

    В своем последнем бою Круз был нокаутирован Марлоном Верой в четвертом раунде в главном событии UFC в Сан-Диего в августе 2022-го. Доминик надеялся выступить в этом году, но он заявил, что у него возникли сложности в переговорах о поединке.

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