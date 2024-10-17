Ренан Феррейра: Аспиналл сейчас самый сильный тяжеловес UFC

Победитель последнего Гран-при PFL в категории до 120 кгсильнейшим тяжеловесом UFC, а неили

«Я думаю, что Аспиналл является самым сильным тяжеловесом в UFC из-за того, что он переживает сейчас. Он молод и находится на подъеме. Но, на мой взгляд, Джон Джонс — величайший боец всех времен. Он очень опытен и доказал, что может сделать для спорта. Его нельзя недооценивать. Правда, Джонс еще не дрался с настоящими тяжеловесами, у которых тяжелые руки, так что я думаю, что у него могут возникнуть проблемы в этом весе»

Ренан Феррейра в эти выходные будет проводить защиту чемпионского пояса PFL в тяжелом весе против Фрэнсиса Нганну, для которого данный поединок станет дебютным в лиге.