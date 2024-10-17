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    Ренан Феррейра: Аспиналл сейчас самый сильный тяжеловес UFC

    Бои ММА UFC PFL Франсис Нганну Джон Джонс
    Победитель последнего Гран-при PFL в категории до 120 кг Ренан Феррейра назвал Тома Аспиналла сильнейшим тяжеловесом UFC, а не Фрэнсиса Нганну или Джона Джонса.

    Том Аспиналл
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    Том Аспиналл

    «Я думаю, что Аспиналл является самым сильным тяжеловесом в UFC из-за того, что он переживает сейчас. Он молод и находится на подъеме. Но, на мой взгляд, Джон Джонс — величайший боец всех времен. Он очень опытен и доказал, что может сделать для спорта. Его нельзя недооценивать. Правда, Джонс еще не дрался с настоящими тяжеловесами, у которых тяжелые руки, так что я думаю, что у него могут возникнуть проблемы в этом весе»

    Ренан Феррейра в эти выходные будет проводить защиту чемпионского пояса PFL в тяжелом весе против Фрэнсиса Нганну, для которого данный поединок станет дебютным в лиге.

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