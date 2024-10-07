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    Карим АдейемиТрансферный дайджест. 1 — 7 октября
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    Бетербиев: Я хотел драться с «Канело», когда у него был пояс в моем весе

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Дмитрий Бивол Сауль Альварес Артур Бетербиев
    Тройной чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Артур Бетербиев намекнул, что уже перехотел драться с Саулем «Канело» Альваресом, экс-обладателем всех поясов во втором среднем дивизионе.

    Сауль «Канело» Альварес
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    Сауль «Канело» Альварес

    «Я не знаю, когда бы мы могли с ним подраться. У "Канело" Альвареса был один пояс в моем дивизионе, тогда я хотел подраться с ним, но сейчас… Я так не думаю… Мне это неинтересно. Я не верю, что у меня с ним будет действительно интересный бой»

    12 октября Артур Бетербиев подерется с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Оба боксера ранее не потерпели ни единого поражения в карьере.

    Бетербиев в последнем поединке удосрочил Каллума Смита. Сейчас Артуру принадлежат пояса в полутяжелой весовой категории по версиям IBF, WBC и WBO.

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