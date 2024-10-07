Бетербиев: Я хотел драться с «Канело», когда у него был пояс в моем весе

Тройной чемпион мира по боксу в полутяжелом весе намекнул , что уже перехотел драться с, экс-обладателем всех поясов во втором среднем дивизионе.

«Я не знаю, когда бы мы могли с ним подраться. У "Канело" Альвареса был один пояс в моем дивизионе, тогда я хотел подраться с ним, но сейчас… Я так не думаю… Мне это неинтересно. Я не верю, что у меня с ним будет действительно интересный бой»

12 октября Артур Бетербиев подерется с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Оба боксера ранее не потерпели ни единого поражения в карьере.

Бетербиев в последнем поединке удосрочил Каллума Смита. Сейчас Артуру принадлежат пояса в полутяжелой весовой категории по версиям IBF, WBC и WBO.