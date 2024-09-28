Белью верит в победу Джошуа над Дюбуа в незамедлительном реванше

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе убежден , чтопобедитв случае быстрого реванша между ними.

«Если Джошуа согласится на немедленный реванш, думаю ли я, что он сможет выиграть у Дюбуа? Безусловно. Если Энтони Джошуа выйдет на ринг, опустит руки, встретит Дэниеля Дюбуа лицом к лицу и нанесет первый удар, бой закончится. Если Энтони будет немного быстрее, то добьется успеха первым. Ему нужно быть немного более взрывным, и тогда удары будут более разрушительными. "Эй Джей" просто не использовал такой подход в первом бою, так что в реванше все зависит от него»

Первый бой Дюбуа и Джошуа за титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF состоялся в ночь с 21 на 22 сентября. Тогда Энтони потерпел поражение нокаутом.