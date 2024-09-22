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    Даниэль ДюбуаБезумие на «Уэмбли»! Дюбуа сдержал слово и отправил Джошуа в леденящий нокаут
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    Фьюри о разгромном поражении Джошуа: Возраст не щадит никого

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Энди Руис
    Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом дивизионе по версии WBC Тайсон Фьюри назвал возраст Энтони Джошуа главной причиной поражения от Даниэля Дюбуа.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Что пошло не так у Джошуа. Но многое идет не так в боксе, особенно в тяжелом весе — хороший удар правой в подбородок, и все. Это бокс в тяжелом весе, парни. Здесь случается всякое и тебя отправляют в нокаут. Это мог быть я, ты или кто угодно. В тяжелом весе ты в одном ударе от поражения и нокаута. Я думал, что это будет бой 50 на 50. Дюбуа намного моложе в свои-то 27 лет. "Эй Джею" 35, как и мне. Возраст не щадит никого, не так ли?»

    Дюбуа стал вторым боксером, кому удалось нокаутировать Энтони Джошуа. Свое первое досрочное поражение «Эй-Джей» получил в титульном бою в 2019 году против Энди Руиса.

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