Фьюри о разгромном поражении Джошуа: Возраст не щадит никого

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом дивизионе по версии WBC назвал возраст Энтони Джошуа главной причиной поражения от

«Что пошло не так у Джошуа. Но многое идет не так в боксе, особенно в тяжелом весе — хороший удар правой в подбородок, и все. Это бокс в тяжелом весе, парни. Здесь случается всякое и тебя отправляют в нокаут. Это мог быть я, ты или кто угодно. В тяжелом весе ты в одном ударе от поражения и нокаута. Я думал, что это будет бой 50 на 50. Дюбуа намного моложе в свои-то 27 лет. "Эй Джею" 35, как и мне. Возраст не щадит никого, не так ли?»

Дюбуа стал вторым боксером, кому удалось нокаутировать Энтони Джошуа. Свое первое досрочное поражение «Эй-Джей» получил в титульном бою в 2019 году против Энди Руиса.