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    Брэди бросил вызов Гэрри после победы над Бернсом

    Бои ММА UFC Гилберт Бернс
    Топовый боец полусредней весовой категории UFC Шон Брэди хочет подраться против Иэна Гэрри в своем следующем поединке.

    Иэн Гэрри
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    Иэн Гэрри

    «Гилберт — крутой парень, но я знал, на что иду. Я просто оставался морально и физически сосредоточенным. Я живу своими мечтами, это потрясающе. Гилберт, он чертовски силен. Я думал, что лучше работаю ногами, чем в партере. Я придерживался плана на игру. Кто следующий? Я намерен получить бой против Иэна Гарри. Если организацией поединка будет руководить не Ллойд Пирсон, наш общий менеджер, то бой состоится»

    Гэрри занимает седьмую строчку в рейтинге полусредневесов UFC. Брэди сейчас идет восьмым. На прошедшем турнире в Лас-Вегасе он одолел единогласным решением судей Гилберта Бернса.

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