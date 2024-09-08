Брэди бросил вызов Гэрри после победы над Бернсом

Топовый боец полусредней весовой категории UFC хочет подраться противв своем следующем поединке.

«Гилберт — крутой парень, но я знал, на что иду. Я просто оставался морально и физически сосредоточенным. Я живу своими мечтами, это потрясающе. Гилберт, он чертовски силен. Я думал, что лучше работаю ногами, чем в партере. Я придерживался плана на игру. Кто следующий? Я намерен получить бой против Иэна Гарри. Если организацией поединка будет руководить не Ллойд Пирсон, наш общий менеджер, то бой состоится»

Гэрри занимает седьмую строчку в рейтинге полусредневесов UFC. Брэди сейчас идет восьмым. На прошедшем турнире в Лас-Вегасе он одолел единогласным решением судей Гилберта Бернса.