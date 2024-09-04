Тим Цзю пообещал нокаутировать Бахрама Муртазалиева

Австралийский профессиональный боксер, экс-чемпион мира в первом среднем весе по версии WBO, уверен , что сумеет победить нокаутомв очном поединке.

«На этом уровне ты должен нокаутировать всех, и Бахрам — следующий парень, стоящий на моем пути. Мир знает меня, и они знают, что я из себя представляю. Я благодарен своей команде за то, что поставили меня на эту позицию, чтобы доказать, почему я все еще сильнейший боец в первом среднем весе. У Бахрама есть то, что я хочу, и я планирую отобрать это у него зрелищным способом. Пришло время стать двукратным чемпионом мира»

Бой Муртазалиева и Цзю состоится 20 октября. Боксеры подерутся за титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии IBF, который сейчас принадлежит Бахраму.