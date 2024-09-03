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    Хирн: После поражения Усику у Джошуа больше нет страха проиграть

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Эдди Хирн Александр Усик Энди Руис
    Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа, считает, что «Эй-Джей» изменился и больше не боится проиграть на ринге.

    Энтони Джошуа
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    Энтони Джошуа

    «У меня такое ощущение, что страха проиграть больше нет. Я думаю, это из-за поражений Энди Руису и Александру Усику. Энтони уже испытал это. Он знает, как это больно. Мы не смотрим на грядущий бой и не говорим, что давление усиливается. "Эй-Джей" работает на полную катушку, и я думаю, что это действительно тяжелый бой. Это опасный бой. Интересно посмотреть, что сделает Дюбуа и сможет ли он сам справиться с давлением. Он боксировал с Усиком в Польше, но это будет момент, от которого у него подогнутся колени»

    Бой Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа пройдет 21 сентября в Лондоне. На кону будет стоять титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF. На данный момент пояс принадлежит Даниэлю.

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