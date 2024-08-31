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    «Канело» уверен, что Фундора не помешает ему подраться с Кроуфордом

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Теренс Кроуфорд Сауль Альварес
    Сауль «Канело» Альварес, бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе, рассчитывает подраться с Кроуфордом, несмотря на слухи о бое Теренса с Себастьяном Фундорой.

    Сауль «Канело» Альварес
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    Сауль «Канело» Альварес

    «Я не думаю, что приказ WBO помешает бою "Канело"-Кроуфорд. Этот приказ не имеет значения. Бой с Кроуфордом все еще может состояться»

    «Канело» сейчас принадлежат 3 чемпионских пояса во втором среднем весе. 14 сентября мексиканский боксер проведет защиту титулов в США против Эдгара Берланги.

    Кроуфорд в последнем поединке победил единогласным решением судей Исраила Мадримова и отобрал у него пояс WBA в первом среднем весе, а также выиграл временный титул WBO.

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