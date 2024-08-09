Де Ла Хойя: «Канело» продолжает принимать бои, которые никто не хочет видеть

Легендарный боксер, ныне спортивный промоутер, раскритиковал за отказ от поединка с Дэвидом Бенавидесом, назвав его высокомерным.

«Оказывается, я не единственный, кто считает "Канело" высокомерным. Турки Турки Аль аш-Шейх недавно сообщил, что Альварес отказался встретиться с ним лично и не рассматривает возможность заключения с ним каких-либо сделок. Почему? Потому что он настолько переоценил себя, что саудовцы даже не хотят иметь с ним дела. И это все потому, что он сделает все, чтобы не драться с Дэвидом Бенавидесом. Смотрите, Турки пытается проводить лучшие бои, которые все хотят видеть, а "Канело" продолжает принимать бои, которые никто не хочет видеть»

Турки Турки Аль аш-Шейх накануне объявил, что не будет устраивать «Канело» бой с Теренсом Кроуфордом, а сосредоточится на организации поединков с участием представителей США.