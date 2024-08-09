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    Де Ла Хойя: «Канело» продолжает принимать бои, которые никто не хочет видеть

    Бои Бокс Теренс Кроуфорд Сауль Альварес WBC WBO WBA IBF
    Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя, ныне спортивный промоутер, раскритиковал «Канело» за отказ от поединка с Дэвидом Бенавидесом, назвав его высокомерным.

    Сауль «Канело» Альварес
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    Сауль «Канело» Альварес

    «Оказывается, я не единственный, кто считает "Канело" высокомерным. Турки Турки Аль аш-Шейх недавно сообщил, что Альварес отказался встретиться с ним лично и не рассматривает возможность заключения с ним каких-либо сделок. Почему? Потому что он настолько переоценил себя, что саудовцы даже не хотят иметь с ним дела. И это все потому, что он сделает все, чтобы не драться с Дэвидом Бенавидесом. Смотрите, Турки пытается проводить лучшие бои, которые все хотят видеть, а "Канело" продолжает принимать бои, которые никто не хочет видеть»

    Турки Турки Аль аш-Шейх накануне объявил, что не будет устраивать «Канело» бой с Теренсом Кроуфордом, а сосредоточится на организации поединков с участием представителей США.

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