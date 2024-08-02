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    Нурмагомедов: Мне все равно, кто победит в паре О’Мэлли и Мераба, я перееду обоих

    Бои ММА UFC Сборная России Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли Умар Нурмагомедов
    Непобежденный российский боец ММА Умар Нурмагомедов, десятый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC, заявил, что легко победит как действующего чемпиона Шона О’Мэлли, так и первого номера ростера Мераба Двалишвили.

    Умар Нурмагомедов
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    Умар Нурмагомедов

    «Я не знаю, кто победит в их паре. Это сложно. Мне все равно, кто победит. Я могу драться с обоими. Мераб попытается сбить меня с ног, но я буду наносить ему удары в стойке. В стойке он не силен. С Шоном я буду делать все, что захочу. Трудно сказать, кто из них победит. Я желаю победы О'Мэлли, я думаю, у него более громкое имя. Но для меня не имеет значения: бой с Мерабом или с О'Мэлли, я перееду обоих. Надеюсь, что буду драться с чемпионом в начале следующего года»

    Умар Нурмагомедов проведет следующий бой на турнире в Абу-Даби в ночь с 3 на 4 августа. Его соперником станет бывший претендент на временный титул Кори Сэндхаген, нынешний второй номер в рейтинге легчайшего веса UFC.

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