Нурмагомедов: Мне все равно, кто победит в паре О’Мэлли и Мераба, я перееду обоих

Непобежденный российский боец ММА, десятый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC, заявил , что легко победит как действующего чемпиона, так и первого номера ростера

«Я не знаю, кто победит в их паре. Это сложно. Мне все равно, кто победит. Я могу драться с обоими. Мераб попытается сбить меня с ног, но я буду наносить ему удары в стойке. В стойке он не силен. С Шоном я буду делать все, что захочу. Трудно сказать, кто из них победит. Я желаю победы О'Мэлли, я думаю, у него более громкое имя. Но для меня не имеет значения: бой с Мерабом или с О'Мэлли, я перееду обоих. Надеюсь, что буду драться с чемпионом в начале следующего года»

Умар Нурмагомедов проведет следующий бой на турнире в Абу-Даби в ночь с 3 на 4 августа. Его соперником станет бывший претендент на временный титул Кори Сэндхаген, нынешний второй номер в рейтинге легчайшего веса UFC.