Майк Перри и Джейк Пол могут провести реванш по ММА в PFL

, бывший боец UFC и ныне действующий чемпион кулачной лиги BKFC в среднем весе, может провести ответный поединок против своего недавнего соперника

21 июля они дрались друг с другом по правилам бокса. Встреча закончилась в шестом раунде победой Пола нокаутом. Джейк готов дать Перри реванш и уже прояснил условия ответного поединка.

«Вчера вечером вновь разругался с Майком Перри о реванше. Он стойкий чувак. У него больше уверенности, чем у большинства этих бойцов. Мы договорились провести ответный бой в PFL, когда придет время»

У Пола есть действующий контракт с PFL, но он пока что не провел ни единого поединка в смешанных единоборствах. На ринге у него 8 побед и одно поражение.