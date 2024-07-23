Стала известна причина отмены боя Копылова и Феррейры UFC Vegas 96

Представители UFC сообщили, по какой причине бойна грядущем 96-м турнире в Лас-Вегасе отменен.

Накануне у россиянина возникли проблемы со здоровьем. Копылов был госпитализирован в больницу и ему провели операцию по удалению аппендицита.

Роман свой последний поединок в промоушене выиграл раздельным решением судей у Сезара Алмейды. Ожидается, что Копылов выбыл из строя до конца года ввиду восстановления после операции.

Феррейра сейчас идет в UFC на серии из двух побед кряду нокаутом в первом раунде. В предыдущем своем поединке бразильский средневес финишировал Дастина Штольцфуса.