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    Стала известна причина отмены боя Копылова и Феррейры UFC Vegas 96

    Бои ММА UFC Сборная России
    Представители UFC сообщили, по какой причине бой Романа Копылова и Бруно Феррейры на грядущем 96-м турнире в Лас-Вегасе отменен.

    Роман Копылов
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    Роман Копылов

    Накануне у россиянина возникли проблемы со здоровьем. Копылов был госпитализирован в больницу и ему провели операцию по удалению аппендицита.

    Роман свой последний поединок в промоушене выиграл раздельным решением судей у Сезара Алмейды. Ожидается, что Копылов выбыл из строя до конца года ввиду восстановления после операции.

    Феррейра сейчас идет в UFC на серии из двух побед кряду нокаутом в первом раунде. В предыдущем своем поединке бразильский средневес финишировал Дастина Штольцфуса.

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