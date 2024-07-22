Ян Блахович хочет получить реванш с Магомедом Анкалаевым

Польский боец ММА, экс-чемпион UFC в полутяжелом весе, рассчитывает на реванш с. Их первый поединок состоялся 10 декабря 2022 года.

Тогда противостояние, в которому на кону стоял вакантный титул, продлилось все 5 раундов и завершилось вничью. На данный момент у Блаховича и Анкалаева нет соперников.

Магомед в предыдущем своем поединке нокаутировал во втором раунде Джонни Уокера. Ян в августе прошлого года уступил раздельным решением судей Алексу Перейре.

Поляк является четвертым номером в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC. Магомед располагается на второй строчке в ростере категории до 93 кг.