Ян Блахович хочет получить реванш с Магомедом Анкалаевым

Магомед Анкалаев Фото: globallookpress.com
Тогда противостояние, в которому на кону стоял вакантный титул, продлилось все 5 раундов и завершилось вничью. На данный момент у Блаховича и Анкалаева нет соперников.
Магомед в предыдущем своем поединке нокаутировал во втором раунде Джонни Уокера. Ян в августе прошлого года уступил раздельным решением судей Алексу Перейре.
Поляк является четвертым номером в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC. Магомед располагается на второй строчке в ростере категории до 93 кг.