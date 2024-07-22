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    Ян Блахович хочет получить реванш с Магомедом Анкалаевым

    Бои ММА UFC Сборная России Магомед Анкалаев Ян Блахович Алекс Перейра
    Польский боец ММА Ян Блахович, экс-чемпион UFC в полутяжелом весе, рассчитывает на реванш с Магомедом Анкалаевым. Их первый поединок состоялся 10 декабря 2022 года.

    Магомед Анкалаев
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    Магомед Анкалаев

    Тогда противостояние, в которому на кону стоял вакантный титул, продлилось все 5 раундов и завершилось вничью. На данный момент у Блаховича и Анкалаева нет соперников.

    Магомед в предыдущем своем поединке нокаутировал во втором раунде Джонни Уокера. Ян в августе прошлого года уступил раздельным решением судей Алексу Перейре.

    Поляк является четвертым номером в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC. Магомед располагается на второй строчке в ростере категории до 93 кг.

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