Манель Кап: Бой с Мокаевым — это мой второй шанс получить титульник

Топовый боец наилегчайшего дивизиона UFC считает , что в случае победы надон подерется за титул с

«Да, мы много разговаривали с UFC об этом. Я должен был драться с Пантожей, если бы победил Николау в нашем ответном поединке. Бой, который получил Стив Эрцег на UFC 301, был изначально моей возможностью сразиться за титул.

Бой с Мокаевым — это мой второй шанс получить титульник, поэтому я просто должен выйти в клетку и победить. Я очень хорошо видел, какие ошибки совершали с Мокаевым предыдущие его соперники. Они не поймали его, хотя собирались поймать и наказать. Они сильно спешили, а бойцы чемпионского уровня никогда не спешат. Мы охотимся. Мы всегда спокойны»

Мокаев и Кап подерутся на турнире UFC 304. На данный момент оба бойца являются представителями первой десятки рейтинга в наилегчайшем весе.