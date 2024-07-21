Макгрегор о Поле: Джейк — это мешок, а не боксер

Бывший чемпион UFC в двух весовых категорияхза боксерский бой с обладателем титула кулачной лиги BKFC

«Джейк Пол — самый большой мешок, которого я когда-либо видел в своей жизни. Он не боксер… Разница в весе между ним и Перри была в 40 фунтов, и он выжат до предела. Он выжал из себя все силы в этом бою. Джейка Пола следует отвезти в Вегас. Он никогда не смог бы пройти проверку атлетической комиссии на допинг. Что касается Перри, то Майк, ты можешь идти соревноваться в своем в грязном боксе, удачи. Ты уволен из BKFC»

Боксерский бой Перри и Пола завершился победой Джейка нокаутом в шестом раунде. Напомним, что Макгрегор, объявивший об увольнении Майка из кулачной лиги BKFC, накануне стал ее со-владельцем.