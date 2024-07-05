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    Топурия о бое с Холлоуэем: Я буду первым, кто его вырубит

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй Александр Волкановски
    Действующий чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия уверен в своей досрочной победе над Максом Холлоуэем, нынешним вторым номером рейтинга и обладателем титула BMF.

    Илия Топурия (слева)
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    Илия Топурия (слева)

    «Да благословит тебя Бог, брат. Ничего личного против тебя не имею! Но эта возможность быть первым, кто его вырубит, доставляет мне огромную радость. Это кажется таким забавным»

    Илия Топурия завоевал титул в феврале этого года. Тогда он нокаутировал Александра Волкановски во втором раунде, нанеся ему первое поражение в рамках категории до 66 кг в UFC.

    Наиболее вероятный соперник для первой защиты титула — бывший чемпион Макс Холлоуэй. «Благословенный» ранее нокаутировал в пятом раунде Джастина Гейджи.

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