Топурия о бое с Холлоуэем: Я буду первым, кто его вырубит

Действующий чемпион UFC в полулегком весе уверен в своей досрочной победе над, нынешним вторым номером рейтинга и обладателем титула BMF.

«Да благословит тебя Бог, брат. Ничего личного против тебя не имею! Но эта возможность быть первым, кто его вырубит, доставляет мне огромную радость. Это кажется таким забавным»

Илия Топурия завоевал титул в феврале этого года. Тогда он нокаутировал Александра Волкановски во втором раунде, нанеся ему первое поражение в рамках категории до 66 кг в UFC.

Наиболее вероятный соперник для первой защиты титула — бывший чемпион Макс Холлоуэй. «Благословенный» ранее нокаутировал в пятом раунде Джастина Гейджи.