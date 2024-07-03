Мишель Перейра подерется против Энтони Эрнандеса на UFC 306

Бразильский боец ММА, 13-й номер рейтинга в среднем весе UFC, узнал имя следующего соперника в промоушене. Далее ему предстоит провести поединок против

Их встреча запланирована на номерном карде UFC 306. Эрнандес на данный момент располагается на 14-й строчке в рейтинге средней весовой категории.

В последнем своем поединке он дрался против Романа Копылова. Тот бой завершился для Энтони победой удушающим приемом во втором раунде. Перейра подходит к этой встрече после виктории над Игорем Потерей.

Мишель одолел украинского бойца удушающим приемом за одну минуту. Бразилец на данный момент идет на серии из восьми выигранных поединков кряду в UFC.