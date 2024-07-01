Хукер: Я был в отключке от гильотины Порье, но никто этого не заметил

Представитель первой десятки рейтинга легкого дивизиона UFC сделал неожиданное признание, вспоминая поединок с бывшим претендентом на титул в их весе

«Забавно, что в том бою Порье все-таки поймал меня на гильотину, и я, возможно, был первым парнем, которого он удосрочил той самой гильотиной. Но он просто даже не понял, что я был в отключке, а потом я действительно проснулся. Это был третий раунд, я пошел за тейкдауном, и я прыгнул на гильотину, а потом, должно быть, Дастин просто выдохся и отпустил меня, потому что я проснулся и подумал: о, бой все еще продолжается? Я подумал: это круто. Итак, Дастин тогда задушил меня, просто никто этого не понял»

Хукер и Порье проводили очный поединок 27 июня 2020 года. Тогда Дастин выиграл бой единогласным решением судей. Напомним, что всего у Дэна Хукера 23 победы и 12 поражений в ММА.