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    Ковингтон об отказе драться с Гэрри: Мне нужны большие бои, а этот парень никто

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон Леон Эдвардс
    Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон объяснил, почему отказался от поединка с непобежденным ирландцем Иэном Гэрри.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    «Я уже суперзвезда и заработал столько денег, что мне больше никогда не нужно драться. Я хочу только больших боев. А этот парень — никто. Он только что одержал победу раздельным решением над каким-то парнем не из топ-10. А я дрался с двумя чемпионами за последние 7 лет. Так почему же этот парень заслуживает боя со мной? Он на самом деле сторона "Б" и думает, что может командовать, хотя сторона "А" это я. В ближайшее время я буду стремиться к самым крупным и лучшим боям из возможных»

    Ковингтон в последнем поединке уступил единогласным решением судей Леону Эдвардсу на UFC 296. Тогда на кону стоял титул чемпиона в полусреднем весе.

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