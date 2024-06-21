Ковингтон об отказе драться с Гэрри: Мне нужны большие бои, а этот парень никто

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе объяснил , почему отказался от поединка с непобежденным ирландцем

«Я уже суперзвезда и заработал столько денег, что мне больше никогда не нужно драться. Я хочу только больших боев. А этот парень — никто. Он только что одержал победу раздельным решением над каким-то парнем не из топ-10. А я дрался с двумя чемпионами за последние 7 лет. Так почему же этот парень заслуживает боя со мной? Он на самом деле сторона "Б" и думает, что может командовать, хотя сторона "А" это я. В ближайшее время я буду стремиться к самым крупным и лучшим боям из возможных»

Ковингтон в последнем поединке уступил единогласным решением судей Леону Эдвардсу на UFC 296. Тогда на кону стоял титул чемпиона в полусреднем весе.