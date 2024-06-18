Боб Арум: Переговоры о бое Дэвиса и Ломаченко могут начаться на этой неделе

Спортивный промоутер поделился , когда начнутся переговоры о боксерском поединке за 2 пояса в легком весе между

«Джервонта очень мощный парень, хороший панчер, и он дрался не с банкой из-под помидоров. Мы готовы к этому бою. Ломаченко готов к этому поединку. Переговоры о бое Дэвиса и Ломаченко могут начаться на этой неделе»

Джервонта Дэвис накануне нокаутировал в восьмом раунде Фрэнка Мартина и защитил чемпионский пояс в легком весе по версии WBA Super.

Ломаченко свой последний поединок выиграл у Джорджа Камбососа. Василий победил досрочно в 11-м раунде и завоевал вакантный титул в категории до 61 кг по версии IBF.