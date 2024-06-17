Уиттакер заявил, что не знал об Алискерове, пока тот не согласился заменить Чимаева

Топовый средневес UFC признался , что узнал протолько тогда, когда промоушен назначил его на бой с ним вместо

«Чимаев — довольно уникальный боец, и он дерется уникальными способами. Итак, у меня был план игры, над которым я работал в течение нескольких месяцев, предшествовавших этому. Икрам представляет другую угрозу. Я не слышал о нем и не видел его боев до этого момента. Иногда нужно просто принимать вещи такими, какие они есть. Я полностью верю в свои навыки и свои способности. Я просмотрел кое-какую запись с Алискеровым. И скажу, что не так уж много записей о нем и его стиле»

Бой Алискерова и Уиттакера возглавит кард UFC в Саудовской Аравии 22 июня. Напомним, что Роберт занимает третью строчку в рейтинге среднего дивизиона, а Икрам пока находится вне топ-15.