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    Уиттакер заявил, что не знал об Алискерове, пока тот не согласился заменить Чимаева

    Бои ММА UFC Сборная России Хамзат Чимаев Роберт Уиттакер
    Топовый средневес UFC Роберт Уиттакер признался, что узнал про Икрама Алискерова только тогда, когда промоушен назначил его на бой с ним вместо Хамзата Чимаева.

    Роберт Уиттакер
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    Роберт Уиттакер

    «Чимаев — довольно уникальный боец, и он дерется уникальными способами. Итак, у меня был план игры, над которым я работал в течение нескольких месяцев, предшествовавших этому. Икрам представляет другую угрозу. Я не слышал о нем и не видел его боев до этого момента. Иногда нужно просто принимать вещи такими, какие они есть. Я полностью верю в свои навыки и свои способности. Я просмотрел кое-какую запись с Алискеровым. И скажу, что не так уж много записей о нем и его стиле»

    Бой Алискерова и Уиттакера возглавит кард UFC в Саудовской Аравии 22 июня. Напомним, что Роберт занимает третью строчку в рейтинге среднего дивизиона, а Икрам пока находится вне топ-15.

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