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    Джервонта Дэвис: Гарсия сумасшедший, я финиширую его в реванше

    Бои Джервонта Дэвис Василий Ломаченко Райан Гарсия
    Звездный американский боксер-легковес Джервонта Дэвис, чемпион мира по версии WBA Super, рассказал, чем закончится его реванш против Райана Гарсии.

    Джервонта Дэвис
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    Джервонта Дэвис

    «Райан? Он сумасшедший. Он говорил о матче-реванше. Он сказал, что я был лучшим в 135-ти и в 140 фунтах. Он говорит, что хочет снова подраться со мной еще раз? Я снова его финиширую»

    Также Джервонта сообщил, что начал вести переговоры о поединке с Василием Ломаченко за 2 пояса в легком весе. Накануне «Танк» одержал победу нокаутом в восьмом раунде над Фрэнком Мартином.

    Для Дэвиса это уже 30-й выигранный поединок на профессиональном ринге. В 28-ми боях он побеждал нокаутом. Пока что «Танк» еще никому не уступал в своей карьере.

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