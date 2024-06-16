Джервонта Дэвис: Гарсия сумасшедший, я финиширую его в реванше

Звездный американский боксер-легковес, чемпион мира по версии WBA Super, рассказал , чем закончится его реванш против

«Райан? Он сумасшедший. Он говорил о матче-реванше. Он сказал, что я был лучшим в 135-ти и в 140 фунтах. Он говорит, что хочет снова подраться со мной еще раз? Я снова его финиширую»

Также Джервонта сообщил, что начал вести переговоры о поединке с Василием Ломаченко за 2 пояса в легком весе. Накануне «Танк» одержал победу нокаутом в восьмом раунде над Фрэнком Мартином.

Для Дэвиса это уже 30-й выигранный поединок на профессиональном ринге. В 28-ми боях он побеждал нокаутом. Пока что «Танк» еще никому не уступал в своей карьере.