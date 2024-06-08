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    Бенавидес намекнул, что скоро подерется с «Канело»

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Дэвид Бенавидес
    Временный чемпион мира по боксу по версии WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес сообщил, что в ближайшее время проведет бой против «Канело».

    Сауль Альварес (слева)
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    Сауль Альварес (слева)

    «Я чувствую, что это произойдет скоро. Я не знаю, как скоро, но это выглядит более, чем реалистично. Я думаю, что "Канело" может в конечном итоге получить свои 200 миллионов долларов, и мы, возможно, получим бой, которого все хотим. Это очень захватывающие новости для нас. Мы просто должны продолжать усердно работать и быть готовыми к этой возможности. Когда представится такая возможность, я в полной мере воспользуюсь ею»

    Команды Альвареса и Бенавидеса в последние годы не могли договориться. Бой между ними, вероятно, потребует серьезного финансирования от влиятельного боксерского промоутера из Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха.

    Сам «Канело» ранее требовал гонорар за поединок против Бенавидеса в размере 150-200 миллионов долларов.

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