Гарсия может заменить Тима Цзю в бою с Ортисом 3 августа

Экс-претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC намерен подраться свместо Тима Цзю 3 августа.

«Мне нравится Вирджил. Но если мне придется вмешаться и побить его, то я это сделаю. Перестань играть со мной, Ортис. Я уверен, что одержу победу над тобой со счетом 3-0, по мнению всех судей»

Изначально соперником Ортиса должен был стать экс-чемпион первого среднего дивизиона Тим Цзю. Однако австралиец снялся с поединка из-за травмы руки.

Гарсия в последний раз дрался 20 апреля и тогда победил решением большинства Девина Хэйни. По окончании того поединка Райан объявил о смене весовой категории, потому как ему стало трудно укладываться в лимит до 63,5 кг.