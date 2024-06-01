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    Гарсия может заменить Тима Цзю в бою с Ортисом 3 августа

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Девин Хэйни Райан Гарсия Тим Цзю
    Экс-претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC Райан Гарсия намерен подраться с Вирджилом Ортисом вместо Тима Цзю 3 августа.

    Райан Гарсия
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    Райан Гарсия

    «Мне нравится Вирджил. Но если мне придется вмешаться и побить его, то я это сделаю. Перестань играть со мной, Ортис. Я уверен, что одержу победу над тобой со счетом 3-0, по мнению всех судей»

    Изначально соперником Ортиса должен был стать экс-чемпион первого среднего дивизиона Тим Цзю. Однако австралиец снялся с поединка из-за травмы руки.

    Гарсия в последний раз дрался 20 апреля и тогда победил решением большинства Девина Хэйни. По окончании того поединка Райан объявил о смене весовой категории, потому как ему стало трудно укладываться в лимит до 63,5 кг.

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