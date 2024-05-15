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    Аспен Лэдд: В UFC нет той, кто победит сейчас Кайлу Харрисон

    Бои ММА UFC PFL Дана Уайт 
    Боец PFL Аспен Лэдд считает, что Кайлу Харрисон, представителя топ-5 рейтинга женского легчайшего дивизиона UFC, никто не победит в ближайшее время в лиге Даны Уайта.

    Кайла Харрисон
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    Кайла Харрисон

    «Кайла Харрисон сделала в своем дебюте именно то, что я думала. Она собирается исполнить свою мечту и стать лучшей в лиге. Очевидно, люди думали, что ей дадут тяжелый бой в дебюте. Многие считали, что Холли Холм сделает тоже самое, что она сделала когда-то с Рондой Роузи. Но Харрисон превратила ее в тряпичную куклу. Это выглядело очень легко. На мой взгляд, в этом дивизионе в UFC настоящее время нет никого, кто мог бы победить ее»

    Кайла Харрисон дебютировала в UFC на 300-м юбилейном турнире в апреле этого года. Тогда она удосрочила Холли Холм во втором раунде, после чего заняла пятую строчку в рейтинге женского легчайшего дивизиона.

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