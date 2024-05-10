Махачев: Я не хочу давать шанс Холлоуэю, мне нужен соперник из моего дивизиона

Чемпион UFC в легкой весовой категории заявил , что ему нужен соперник из его дивизиона, а не

«Я не хочу давать шанс Максу, потому что люди все еще говорят о том, что я не защищал свой пояс против парней из легкого веса. Мне нужны настоящие соперники из моего дивизиона. Я хочу очистить свой дивизион и драться за титул в полусреднем весе. У меня есть бой с Порье. После того, как побью его и Армана, я не знаю, кто будет следующим. У меня нет работы в моем дивизионе. Мне нужен второй пояс. Я думаю, что я его заслуживаю. Это моя мечта — стать двукратным чемпионом. Но с Холлоуэем драться не буду. У него есть работа в его дивизионе»

Макс Холлоуэй на UFC 300 нокаутировал Джастина Гейджи, занимавшего в рейтинге легковесов вторую строчку. «Благословенный» после того успеха поднялся на девятую позицию в ростере категории до 70,3 кг.