Илия Топурия: Сомневаюсь, что О’Мэлли победит Мераба

Чемпион UFC в полулегком весебольшим фаворитом в бою с, которому сейчас принадлежит титул в легчайшем дивизионе.

«Если О'Мэлли защитит свой пояс — в чем у меня много сомнений, то наше потенциальное противостояние это тоже захватывающий бой. Я вижу много больших боев. Даже с реванш Волкановски это грандиозное событие. Шон в ближайшее время подерется с Мерабом, и я искренне верю, что Мераб надерет ему .... Если он этого не сделает, я буду ждать О’Мэлли. Если он будет доминировать в своей весовой категории, вы должны дать ему шанс подняться выше. Но прямо сейчас в этом нет никакого смысла, потому что у него есть претендент № 1, который действительно заслуживает боя за пояс, и Мераб. Но я сомневаюсь, что О’Мэлли победит Мераба»

О’Мэлли в последнем бою одолел по очкам Марлона Веру и защитил титул в легчайшем весе. Двалишвили аналогичным образом выиграл предыдущий поединок у Генри Сехудо.