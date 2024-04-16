ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алекс ПерейраПерейра наказал Хилла за его грязные слова. Чемпион вырубил соперника за 2 минуты
    Все новости спорта

    Гвоздик: Бетербиев на другом уровне, он гораздо сильнее Бивола

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Сауль Альварес Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
    Украинский профессиональный боксер Александр Гвоздик дал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

    Александр Гвоздик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Гвоздик

    «Бивол отлично работает ногами, но Бетербиев очень хорошо знает, как резать углы. Я думаю, он сможет удерживать Бивола близко к канатам. Если вы посмотрите бой Бивола и "Канело", увидите, что у "Канело" никогда не было проблем с блокировкой его у канатов. Проблема для Бивола в том, что сила Бетербиева находится на другом уровне. При всем уважении к боксерским навыкам "Канело", он не так силен, как Артур. У Бивола возникнут проблемы, если он не сможет использовать работу ног, чтобы сбить его ритм. Это бой 50 на 50, но, если бы мне пришлось ставить деньги, я бы поставил на Бетербиева. Физически он сильнее Бивола»

    Бой Бивола и Бетербиева состоится 1 июня на турнире в Саудовской Аравии. Дмитрию сейчас принадлежит титул WBA Super. У Артура на руках все остальные пояса в полутяжелом весе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли ПСЖ выбить «Барселону»?
  • «Барселона» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Отыграется ли «Дортмунд» против «Атлетико»?
  • «Боруссия» Д — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • ЦСКА испытает проблемы с «Балтикой»?
  • ЦСКА — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 7.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барселона — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  7.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бавария — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зенит — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры