Гвоздик: Бетербиев на другом уровне, он гораздо сильнее Бивола

Украинский профессиональный боксердал прогноз на поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между

«Бивол отлично работает ногами, но Бетербиев очень хорошо знает, как резать углы. Я думаю, он сможет удерживать Бивола близко к канатам. Если вы посмотрите бой Бивола и "Канело", увидите, что у "Канело" никогда не было проблем с блокировкой его у канатов. Проблема для Бивола в том, что сила Бетербиева находится на другом уровне. При всем уважении к боксерским навыкам "Канело", он не так силен, как Артур. У Бивола возникнут проблемы, если он не сможет использовать работу ног, чтобы сбить его ритм. Это бой 50 на 50, но, если бы мне пришлось ставить деньги, я бы поставил на Бетербиева. Физически он сильнее Бивола»

Бой Бивола и Бетербиева состоится 1 июня на турнире в Саудовской Аравии. Дмитрию сейчас принадлежит титул WBA Super. У Артура на руках все остальные пояса в полутяжелом весе.