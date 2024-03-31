Тим Цзю проведет реванш с Фундорой, несмотря на поражение

Тим Цзю и Себастьян Фундора Фото: globallookpress.com
В их контракте на первый бой была прописана опция матч-реванша. Поединок Цзю и Фундоры состоялся на турнире в Лас-Вегасе 31 марта. Встреча продлилась все 12 раундов.
Фундора одержал победу раздельным решением судей, нанеся Цзю первое поражение на профессиональном ринге. Ранее австралиец шел на серии из 24-х побед кряду.
Таким образом, Себастьян закрыл предыдущий проигрыш от Брайана Мендосы и стал новым чемпионом мира в первом среднем весе. По окончании боя с Цзю он получил вызов от Эррола Спенса.