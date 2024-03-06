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    Кори Сэндхаген готов драться с Умаром Нурмагомедовым на UFC 303

    Бои ММА UFC Умар Нурмагомедов Сборная России
    Экс-претендент на временный титул UFC в легчайшем весе Кори Сэдндхаген, занимающий сейчас третью строчку в рейтинге, готов драться с Умаром Нурмагомедовым на 303-м номером карде.

    Кори Сэндхаген (справа)
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    Кори Сэндхаген (справа)

    «У меня нет проблем с этим поединком, особенно если он пройдет за статус претендента № 1. Если они так высоко ценят его, тогда да, давайте попробуем. Решайте, кто должен драться за пояс следующим, и давайте закрепим это за мной, чтобы больше не было вопросов о том, должен ли это быть я или кто-то другой. Если я выиграю бой у Умара, то стану главным претендентом на титул»

    Сэндхаген в последнем бою победил Роба Фонта, вышедшего на замену на коротком уведомлении на турнире в Нэшвилле в августе прошлого года после того, как Умар Нурмагомедов снялся с соревнований из-за травмы.

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