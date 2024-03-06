Кори Сэндхаген готов драться с Умаром Нурмагомедовым на UFC 303

Экс-претендент на временный титул UFC в легчайшем весе, занимающий сейчас третью строчку в рейтинге, готов драться сна 303-м номером карде.

«У меня нет проблем с этим поединком, особенно если он пройдет за статус претендента № 1. Если они так высоко ценят его, тогда да, давайте попробуем. Решайте, кто должен драться за пояс следующим, и давайте закрепим это за мной, чтобы больше не было вопросов о том, должен ли это быть я или кто-то другой. Если я выиграю бой у Умара, то стану главным претендентом на титул»

Сэндхаген в последнем бою победил Роба Фонта, вышедшего на замену на коротком уведомлении на турнире в Нэшвилле в августе прошлого года после того, как Умар Нурмагомедов снялся с соревнований из-за травмы.