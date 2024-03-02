Дацик о бое с Емельяненко: Это легкие деньги, он не возьмет реванш

Российский боец ММА и боксершансов на победу в их ответном поединке.

«Знаю, что Саня долго готовился ко второму нашею бою. Но я сделаю так, что он не возьмет реванш. С моей левой рукой он уже знаком. На этот раз он познакомится и с правой. Бой с Емельяненко — это легкие деньги»

В первом поединке, проходившем по правилам бокса, Вячеслав Дацик нокаутировал Александра Емельяненко менее, чем за минуту. Их ответная встреча состоится 30 марта на турнире Ural FC 7.

Александр Емельяненко начал карьеру бойца ММА в 2003 году. На его счету 29 выигранных поединков, одна ничья и 10 поражений в смешанных единоборствах.