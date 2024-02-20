Президент WBC рассказал, когда подерутся Бенавидес и «Канело»

Президент WBC рассказал , когдапроведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе против

«Мы не промоутеры, мы часть экосистемы и позволяем промоутерам выполнять свою работу. Бенавидес, очевидно, собирается провести защиту своего временного пояса, а "Канело" проведет защиту своих титулов. Мы понимаем, что их бой хотят увидеть все. Бенавидес станет обязательным в марте следующего года»

Ранее от промоутера Дэвида Бенавидеса стало известно, что бой с Саулем Альваресом точно не состоится в этом году.

На ближайшие месяцы «Канело» планирует подраться с Джермаллом Чарло и Теренсом Кроуфордом. Бенавидес в 2024-м должен будет провести защиту временного титула WBC во втором среднем весе.