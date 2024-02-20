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    Президент WBC рассказал, когда подерутся Бенавидес и «Канело»

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Дэвид Бенавидес Сауль Альварес Теренс Кроуфорд Джермалл Чарло
    Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, когда Дэвид Бенавидес проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе против «Канело».

    Дэвид Бенавидес
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    Дэвид Бенавидес

    «Мы не промоутеры, мы часть экосистемы и позволяем промоутерам выполнять свою работу. Бенавидес, очевидно, собирается провести защиту своего временного пояса, а "Канело" проведет защиту своих титулов. Мы понимаем, что их бой хотят увидеть все. Бенавидес станет обязательным в марте следующего года»

    Ранее от промоутера Дэвида Бенавидеса стало известно, что бой с Саулем Альваресом точно не состоится в этом году.

    На ближайшие месяцы «Канело» планирует подраться с Джермаллом Чарло и Теренсом Кроуфордом. Бенавидес в 2024-м должен будет провести защиту временного титула WBC во втором среднем весе.

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