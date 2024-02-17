Рой Джонс предложил Джервонте Дэвису подраться с Василием Ломаченко

Легендарный американский боксер, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе, назвал самого подходящего соперника для звездного легковеса

«Вы хотите увидеть, как "Танк" дерется со Стивенсоном или Хэйни. Но эти двое, вероятно, перерастут его по уровню. А договориться о бое с кем-то из них сейчас у Дэвиса не получается. Почему бы Джервонте не подраться с Ломаченко? Они оба сейчас выступают в легком весе»

Джервонта Дэвис действующий чемпион мира в легком весе по версии WBA Super. В его активе 29 выигранных поединков ни одного поражения на профессиональном ринге.

Ломаченко является претендентом на титул в легком весе по линии IBF. Весной украинец подерется за пояс с Джорджем Камбососом. На счету Василия 17 побед и 3 проигрыша.