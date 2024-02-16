Экс-тренер Усика считает, что бой с Фьюри 18 мая не состоится

Александр Усик Фото: globallookpress.com
«Судя по тому, что я видел, на заживление рассечения уйдет 6-7 месяцев. Похоже, это один из тех порезов, которые нужно зашивать изнутри и снаружи, чтобы получить наилучший результат. Май, это слишком малый срок. Вероятно, Тайсон и его команда могут перенести бой на июнь или июль, чтобы быть уверенными. Я лично, как тренер по боксу, отодвинул бы бой на другую дату»
Бой Усика и Фьюри должен пройти 18 мая в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии. На кону их противостояния будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.
Поединок Александра и Тайсона станет главным событием ивент, в котором также примут участие и другие именитые бойцы, такие как Джо Кордина, Джей Опетая и Сергей Ковалев.