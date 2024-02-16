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    Экс-тренер Усика считает, что бой с Фьюри 18 мая не состоится

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Александр Усик
    Аль Башир, тренировавший Александра Усика в период с 2013-го по 2017 год и привел украинца к его первому титулу чемпиона мира, сомневается, что Тайсон Фьюри выйдет на бой 18 мая.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    «Судя по тому, что я видел, на заживление рассечения уйдет 6-7 месяцев. Похоже, это один из тех порезов, которые нужно зашивать изнутри и снаружи, чтобы получить наилучший результат. Май, это слишком малый срок. Вероятно, Тайсон и его команда могут перенести бой на июнь или июль, чтобы быть уверенными. Я лично, как тренер по боксу, отодвинул бы бой на другую дату»

    Бой Усика и Фьюри должен пройти 18 мая в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии. На кону их противостояния будет стоять титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

    Поединок Александра и Тайсона станет главным событием ивент, в котором также примут участие и другие именитые бойцы, такие как Джо Кордина, Джей Опетая и Сергей Ковалев.

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