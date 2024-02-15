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    Тим Цзю поделился мыслями о шансах в бою против Кроуфорда

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Тим Цзю Теренс Кроуфорд
    Обладатель титула чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO Тим Цзю высказался о своих шансах на победу в потенциальном поединке против Теренса Кроуфорда.

    Теренс Кроуфорд
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    Теренс Кроуфорд

    «Между нами были переговоры. И я выражаю Кроуфорду свое уважение. Он готов драться с кем угодно. И именно поэтому я вижу в нем такой большой вызов. Но его можно победить»

    В следующем бою Цзю подерется против Кита Турмана. В предыдущем поединке австралиец одолел единогласным решением судей Брайана Мендосу.

    Как и Кроуфорд, Тим также не потерпел ни единого поражения в карьере. Теренсу сейчас принадлежат 3 пояса в полусреднем весе. Это на одну категорию ниже, чем та, в которой дерется Цзю.

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