Тренер Дюбуа считает, что Даниэль победит в реванше Усика и Джойса

, тренер бывшего обладателя титула регулярного чемпиона мира по боксу в тяжелом по версии WBA уверен в победе своего подопечного в реванше против

«В будущем, конечно, мы будем рассматривать на эти бои. Я хочу, чтобы Даниэль отомстил им и исправил ошибку прошлого. Джойс и Усик наши потенциальные соперники. Эти бои неизбежны. Уверен, в реваншах победа будет за нами»

Даниэль дрался с Джойсом в ноябре 2020 года. Тогда он уступил ему нокаутом в десятом раунде. То поражение стало первым на профессиональном ринге для британца.

Бой против Усика состоялся в августе прошлого года. Дюбуа проиграл украинцу техническим нокаутом в девятом раунде.