«Канело» и Мунгия начали переговоры об очном поединке

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем веседал согласие на поединок со своим соотечественником из Мексики

Бойцы уже начали переговоры друг с другом о поединке на осень этого года, так как весной у «Канело» предварительно анонсирована встреча против обладателя титула WBC в среднем весе Джермалла Чарло.

Мунгия сейчас является первым номером рейтинга во втором среднем весе по версии WBO. В своем недавнем поединке он нокаутировал бывшего соперника «Канело» Джона Райдера.

Альварес в последний раз дрался в сентябре 2023-го против Джермелла Чарло. Тогда Сауль выиграл поединок единогласным решением судей и защитил свои пояса.