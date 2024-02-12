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    «Канело» и Мунгия начали переговоры об очном поединке

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Джермалл Чарло Сауль Альварес
    Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес дал согласие на поединок со своим соотечественником из Мексики Хайме Мунгия.

    Сауль Альварес (слева)
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    Сауль Альварес (слева)

    Бойцы уже начали переговоры друг с другом о поединке на осень этого года, так как весной у «Канело» предварительно анонсирована встреча против обладателя титула WBC в среднем весе Джермалла Чарло.

    Мунгия сейчас является первым номером рейтинга во втором среднем весе по версии WBO. В своем недавнем поединке он нокаутировал бывшего соперника «Канело» Джона Райдера.

    Альварес в последний раз дрался в сентябре 2023-го против Джермелла Чарло. Тогда Сауль выиграл поединок единогласным решением судей и защитил свои пояса.

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