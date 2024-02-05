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    Хильберто Рамирес объяснил, почему Бивол победит Бетербиева

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Хильберто Рамирес Артур Бетербиев
    Претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе Хильберто Рамирес уверен, что его бывший соперник Дмитрий Бивол сумеет одолеть Артура Бетербиева.

    Хильберто Рамирес
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    Хильберто Рамирес

    «В этом бою победит Бивол. Он очень умелый и разносторонний боксер. Дмитрий здорово двигается. Он мне нравится, как боец»

    Рамирес и Бивол дрались друг с другом за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Super в ноябре прошлого года. В той встрече Дмитрий выиграл у мексиканца по очкам.

    Поражение в противостоянии с Биволом стало первым в профессиональной карьере «Зурдо». После того боя Хильберто Рамирес объявил о переходе в первый тяжелый вес.

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