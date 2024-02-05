Хильберто Рамирес объяснил, почему Бивол победит Бетербиева

Хильберто Рамирес Фото: globallookpress.com
«В этом бою победит Бивол. Он очень умелый и разносторонний боксер. Дмитрий здорово двигается. Он мне нравится, как боец»
Рамирес и Бивол дрались друг с другом за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA Super в ноябре прошлого года. В той встрече Дмитрий выиграл у мексиканца по очкам.
Поражение в противостоянии с Биволом стало первым в профессиональной карьере «Зурдо». После того боя Хильберто Рамирес объявил о переходе в первый тяжелый вес.