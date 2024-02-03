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    Холлоуэй после боя с Гейджи готов драться за титул в полулегком весе

    Бокс/ММА ММА UFC Макс Холлоуэй Джастин Гейджи
    Первый номер рейтинга полулегкого дивизиона UFC Макс Холлоуэй, бывший чемпион этой категории, рассказал о планах после грядущего поединка с Джастином Гейджи.

    Макс Холлоуэй (слева)
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    Макс Холлоуэй (слева)

    «Не люблю предсказывать, что будет дальше. Сейчас я полностью сосредоточен на поединке с Гейджи. Но после этого боя я не против подраться за пояс в полулегком весе. У меня есть желание вернуть себе титул»

    Холлоуэй подерется с Джастином Гейджи на UFC 300 в легком весе. На кону их встречи будет стоять пояс BMF. К этому поединку «Благословенный» подходит после победы нокаутом над «Корейским зомби».

    Ранее Макс был чемпионом в полулегком дивизионе с июня 2017-го по декабрь 2019-го. Всего на счету на американского бойца 25 побед и 7 поражений в ММА.

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