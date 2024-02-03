Холлоуэй после боя с Гейджи готов драться за титул в полулегком весе

Первый номер рейтинга полулегкого дивизиона UFC, бывший чемпион этой категории, рассказал о планах после грядущего поединка с

«Не люблю предсказывать, что будет дальше. Сейчас я полностью сосредоточен на поединке с Гейджи. Но после этого боя я не против подраться за пояс в полулегком весе. У меня есть желание вернуть себе титул»

Холлоуэй подерется с Джастином Гейджи на UFC 300 в легком весе. На кону их встречи будет стоять пояс BMF. К этому поединку «Благословенный» подходит после победы нокаутом над «Корейским зомби».

Ранее Макс был чемпионом в полулегком дивизионе с июня 2017-го по декабрь 2019-го. Всего на счету на американского бойца 25 побед и 7 поражений в ММА.