Чжилэй: Паркер победил Уайлдера, но я все равно его финиширую

Временный чемпион мира по боксу в тяжелом дивизионе уверен в своей досрочной победе над, даже несмотря на его успех против

«Мой с Паркером будет одним из самых ярких на турнире. Джозеф отлично выступил против Уайлдера и одержал победу. Но в боксе может случиться все, что угодно. Я выйду на ринг и нокаутирую его»

Бой Паркера и Чжилэя состоится на турнире в Саудовской Аравии 8 марта в карде с поединком между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну.

Чжан ранее одолел нокаутом Джо Джойса. Для него это будет вторая защита временного титула по версии WBO. Паркер в последнем поединке выиграл единогласным решением судей у Деонтея Уайлдера.