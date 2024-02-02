Чжилэй: Паркер победил Уайлдера, но я все равно его финиширую

Джозеф Паркер (слева) Фото: globallookpress.com
«Мой с Паркером будет одним из самых ярких на турнире. Джозеф отлично выступил против Уайлдера и одержал победу. Но в боксе может случиться все, что угодно. Я выйду на ринг и нокаутирую его»
Бой Паркера и Чжилэя состоится на турнире в Саудовской Аравии 8 марта в карде с поединком между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну.
Чжан ранее одолел нокаутом Джо Джойса. Для него это будет вторая защита временного титула по версии WBO. Паркер в последнем поединке выиграл единогласным решением судей у Деонтея Уайлдера.