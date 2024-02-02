Тренер Топурии считает, что у Волкановски нет шансов в бою с Илией

Илия Топурия Фото: globallookpress.com
«Илия — боец без слабых мест. Я не знаю, за счет чего Волкановски может его победить. Он проиграет Топурии во всех аспектах. Уверен, этот бой сложится в нашу пользу, и Илия станет чемпионом»
Топурия подходит к титульному противостоянию в полулегком весе с Александром Волкановски в статусе непобежденного бойца.
На его счету 14 побед в 14-ти поединках в ММА. В последнем из них он выиграл по очкам у экс-претендента на временный титул Джоша Эммета. Титульный бой Волкановски и Топурии возглавит кард турнира UFC 298.