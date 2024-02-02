Пакьяо подерется 20 апреля против бойца муай-тай Банчамека

Экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категорияхпроведет выставочный поединок 20 апреля в Таиланде.

Соперником филиппинца станет боец муай-тай Буакава Банчамека, у которого 240 выигранных поединков, 14 ничейных результатов и 24 поражения в своей дисциплине.

У Пакьяо 72 поединка на профессиональном ринге. В его активе 62 победы, 2 ничьи и 8 поражений. Последний бой он проиграл единогласным решением Йорденису Угасу.

После встречи с Банчамеком Мэнни намерен подраться с Джервонтой Дэвисом, Райаном Гарсией или экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.