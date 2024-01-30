Чемпион WBC Шакур Стивенсон опроверг завершение карьеры

Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBCв своих соцсетях опроверг собственное заявление о завершении профессиональной карьеры.

«Я пашу в зале на тренировках не просто так. Вы спрашиваете закончил ли я с боксом? Отвечу, что нет. Совсем скоро я вернусь»

Накануне Стивенсон объявил о своем уходе из бокса в возрасте 26-ти лет. Ранее американец заявил о начале тренерской карьеры в родном зале. Шакур в последний раз выступал на ринге 16 ноября прошлого года.

Тогда он одолел единогласным решением судей Эдвина Сантоса и завоевал вакантный титул WBC. Всего у действующего чемпиона 21 победа и ни единого поражения в карьере.